#criseacre

ac24h –As críticas em áudio vazado do Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, que diz que há vitimismo na Polícia Militar e afirma que o capital intelectual dos militares no Acre está fragilizado ao mencionar oficiais da corporação, gerou uma crise dentro das forças de segurança do Acre.

(…)

Em tempo: esse tipo de crise é tipico de governo que não governa…que não tem comando…todo mundo faz o que quer.

J R Braña B.