Edvaldo denuncia empresa por não repassar desconto de servidores a bancos

Edvaldo Magalhães denuncia atuação da Fênix no não repasse do dinheiro de parcelas às financeiras

O deputado Edvaldo Magalhães disse durante a sessão online desta quarta-feira (14) que a Fênix Soft não está repassando no prazo correto os valores de descontos de empréstimos consignados às financeiras nas datas ajustadas no contrato com os clientes. Ele mencionou que, por conta disso, a Caixa Econômica Federal suspendeu este tipo de operação com os servidores do Estado.

“Tenho recebido vários telefonemas de correspondentes bancários, que são aquelas financeiras que operam com vários bancos. Se desconta do servidor a parcela do mês, quem gerencia esse desconto para fazer o repasse é a contratada pelo gerenciamento da plataforma, que é a Fênix Soft, e eles não repassam para as instituições dentro do mês ou no tempo contratado. Para se ter uma ideia da gravidade, ontem, a Caixa Econômica suspendeu todas as contratações de consignados com os servidores públicos do Estado. Sabe por que? Calote”, disse Edvaldo Magalhães.

