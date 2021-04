Professora Olindina, mais uma vítima de Covid-19

#professoraolindina

O deputado Edvaldo Magalhães, escreve sobre a professora Olindina e sua importância na luta social dos professores do Acre

‘A notícia da morte da professora Olindina me partiu o coração

Dep Edvaldo Magalhães

Quando iniciei minha militância sindical, ainda nos tempos da Aspac (Associação dos Professores do Acre), foi na casa dela que fui acolhido junto a tantos outros. Ali a gente conversava sobre sonhos, enquanto brindávamos cada pequena grande conquista da luta que já travávamos à época.

Aprovar uma moção, uma tese, um delegado para participar do Congresso Nacional, tudo era uma conquista revolucionária.

Olindina nos ajudou a construir o Sinteac, a conquistar o primeiro plano de cargos e salários da Educação no Acre, a aprovar a lei que criou as eleições diretas para diretor de escolas… Enfim, ela nos ajudou a democratizar a vida no Acre e no Brasil. Descanse em paz, companheira de tantas causas! A saudade e a admiração seguirão com a gente para sempre.’

