Covid-19: Imunidade de grupo pode ser impossível

Agencia Lusa e P

O aparecimento de variantes do vírus SARS-CoV-2 mais contagiosas e perigosas e o lento ritmo da vacinação em todo o mundo podem pôr em causa o objectivo de se atingir a imunidade colectiva, avisam alguns especialistas. Dadas as condições actuais, o mais provável é que o mundo tenha de aprender a viver com a covid-19, embora numa versão mais controlada e menos destrutiva.

Os principais focos de contágio atualmente estão localizados na Índia e na América Latina (Brasil, especialmente – oestadoacre), onde a vacinação decorre muito lentamente e a grande exposição ao novo coronavírus permitiu o desenvolvimento de novas estirpes. A capacidade de adaptação do SARS-CoV-2 parece indiciar que a doença irá persistir um pouco por todo o mundo no futuro.

Em tempo, Agência Lusa: O Nepal está com tanta escassez de botijas de oxigênio que pediu aos escaladores do Monte Evereste para trazerem as suas botijas vazias, em vez de as abandonarem nas encostas das montanhas, disse um responsável da Associação de Montanhismo do Nepal esta segunda-feira, numa altura em que o país está a sofrer com uma segunda onda de SARS-CoV-2.