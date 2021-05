Recuperação da BR-364: Comitiva acreana reúne com ministro

#aleac

Comitiva de políticos acreanos se reúne com ministro para tratar da recuperação da BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou de uma comitiva de políticos acreanos que se reuniu na terça-feira (11) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para tratar sobre melhorias na BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Participaram da reunião o vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL), a deputada federal Mara Rocha (PSDB), deputados estaduais Luiz Gonzaga (PSDB), Roberto Duarte (MDB), prefeitos de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e de Acrelândia, Olavinho. A reunião foi solicitada pela deputada federal Mara Rocha.

Segundo informações repassadas pelo deputado Gonzaga, o ministro Tarcísio garantiu que esse ano ainda será realizado um trabalho de manutenção da BR, mas que a partir do ano que bem já existe um projeto de restauração estrutural da rodovia.

”O ministro nos garantiu que a BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul passará por serviços de recuperação ainda esse ano e que em 2022 o governo federal já trabalha com um projeto de restauração da estrada que vai desde a modificação do solo e aplicação de uma camada mais densa de asfalto”, disse.

Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras de mandato a defesa do desenvolvimento do Acre através da produção agrícola, vem lutando desde o seu primeiro mandato para que a BR-364 não volte mais a fechar por causa de falta de manutenção e prejudique o escoamento da produção acreana.

”A BR-364 aberta o ano inteiro e com condições de trafegabilidade representa desenvolvimento econômico para nosso estado já que muitos produtores dependem dela para exportar seus produtos para fora do estado. Vamos lutar para que os pontos críticos das estrada sejam recuperados”, finalizou o deputado.

(aleac)