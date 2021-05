Sextou: O Novo Mensalão e os 20 milhões para a Gameleira…

#sextou

…Gameleira, de Goiás.

A revista Crusoé (revista de inspiração morista, edição desta sexta-feira)

–Descobrimos onde foi parar uma parte do orçamento paralelo bilionário usado pelo governo para comprar apoio no Congresso: milhões repassados a parentes do líder do governo no senado, consultorias contratadas por um operador do Centrão, contratos com prefeito amigo do presidente e repasses para um município que nunca viu a cor do dinheiro

No ac:



Senador MBittar nega

Segundo o ac, o senador MBittar disse que ‘Não tem destinação minha de recursos para essa cidade do interior do Goiás, quando eu mando é tudo para o meu Acre. Não tem nada meu nesses recursos. Não é um dinheiro que eu tive sob o meu comando. O que eu sei que não tem nenhum documento meu em relação a essa destinação. Vale ressaltar que esses recursos não tem nenhum deles liberados, são todos empenhados, essa informação de liberação é falsa. O fato é que as pessoas fazem um carnaval em cima de algo que não existe, não tem nenhum documento meu ligado a isso’

