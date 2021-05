Jornal de Goiás mostra onde fica a ‘Gameleira’ do sen MBittar

#gameleira

Município de Gameleira – 200 km de Brasília

Depois das denúncias reveladas pela revista Crusoé, o minúsculo município de Gameleira (não é a gameleira de Rio Branco) virou notícia após recursos de 20 milhões, que teriam sido destinado pelo senador acreano(?) MBittar.

Emenda 33 vezes maior pagaria 100 obras de asfaltamento em Gameleira de Goiás

Município goiano seria o destino de R$ 20 milhões para pavimentação asfáltica; verba seria de orçamento paralelo (leia-se, secreto), usado pelo governo federal em troca de apoio, a pedido do senador MBittar, do MDB do Acre.

Com menos de 4 mil habitantes, Gameleira de Goiás seria o destino de uma emenda de R$20 milhões.

O valor é 33 vezes maior do que todas as licitações que o município já realizou para obras nesse sentido, de acordo com o portal de Transparência da prefeitura.

A revelação da emenda destinada ao município de Gameleira foi feita pela revista Crusoé…um funcionário da prefeitura chegou a responder a revista que a quantia daria para resolver todos os problemas do município…o prefeito Wilson Tavares (DEM) – tinha que ser do DEM (oestadoacre) – considerou o valor razoável e compatível com o seu suposto objetivo. (…)

Os 20 milhões são o dobro das despesas de pessoal realizada pela prefeitura de Gameleira durante todo o ano de 2020.(…)

O curioso do caso, além da quantia exorbitante, é o fato da emenda ter sido destinada por um senador do Acre para o minúsculo município goiano. À revista ‘Crusoé’ o prefeito Tavares disse que não conhecia o sen MBittar, mas ao jornal ‘O Popular’ ele deu outra versão e defendeu o senador acreano.

Versões

O prefeito disse que não sabia da emenda e que foi informado pela assessoria do sen MBittar ainda no ano passado (dezembro)…também disse que conhece o senador porque costuma ir a Brasília falar com parlamentares.

Nos documentos que constam em planilhas do que vem sendo chamado de orçamento secreto do governo federal, (…) consta o pagamento de R$ 15 milhões de emenda destinada ao município de Gameleira (Min do Desenvolvimento Regional)…entretanto, o valor não chegou aos cofres da prefeitura.(…)

O senador MBittar, segundo o jornal O Popular, disse, por meio de assessoria, que não iria se manifestar.

