Gov do Acre diz que já consumiu 170 milhões com covid-19

(…)O levantamento revela que quase R$ 170 milhões já foram utilizados pelo governo do Estado para minimizar os efeitos da pandemia em território acreano. Esses recursos fazem parte de um montante de mais de R$ 250 milhões em caixa que vieram de setores como a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e do Sistema de Vigilância em Gestão, todos do Ministério da Saúde.



Em tempo: 20h tem oestadoacre, live ao vivo….aqui nesta página (facebook oestadoacre) e no nosso canal oestadoacre no youtube.

Assiste a participe…8 da noite em ponto…