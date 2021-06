Adivinha quem quer o Gov GladsonC depondo à CPI da Pandemia?

#cpidapandemia

Bolsonaro!

Foi o presidente e seus aliados no senado que impuseram chamar à CPI da pandemia os governadores…o governo federal, para tentar se livrar dos crimes que será acusado na comissão quer tirar o foco empurrando os governadores na fogueira…os acusando de desvio de verbas repassadas pela União…e o capitão cloroquina pôs o governo do Acre no bolo…é o troco de Bolsonaro ao seu aliado no Acre, que apelou ao STF para não ir à CPI – oestadoacre

No Metrópoles – O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para se juntar aos mandatários de outros 17 estados e do Distrito Federal na ação que pretende barrar a convocação de governadores para depor na CPI da Covid, no Senado. A petição, à qual a coluna teve acesso, foi protocolada neste segunda-feira (31/5).

(…)

Em tempo: o que dá estender o tapete vermelho para Bolsonaro no Acre, excelência… – oestadoacre