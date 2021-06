Sputinik V liberada com restrição no Brasil (Acre poderá ter 700 mil doses)

#sputinik

Agência France-Press

Brasil autoriza importación de vacunas Sputnik V y Covaxin pero limita su uso

El regulador sanitario brasileño, Anvisa, autorizó este viernes la importación de la vacuna rusa Sputnik V y de la india Covaxin contra el coronavirus, pero impuso varias condiciones para su uso en el país.(…)

(A agência reguladora de saúde brasileira, Anvisa, autorizou nesta sexta-feira a importação da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin contra o coronavírus, mas impôs várias condições para seu uso no país)

En el caso de la vacuna rusa, fabricada por el instituto Gamaleya, varios estados del nordeste brasileño habían pedido importar 30 millones de dosis, mientras que en el caso de la india, fabricada por la farmacéutica local Bharat Biotech, fue el Ministerio de Salud el que solicitó la importación de 20 millones.(…)

(No caso da vacina russa, fabricada pelo instituto Gamaleya, vários estados do nordeste brasileiro pediram para importar 30 milhões de doses, enquanto no caso da Índia, fabricada pela farmacêutica local Bharat Biotech, o Ministério da Saúde foi quem solicitou a importação de 20 milhões)

Las vacunas solo podrán aplicarse a personas de entre 18 y 60 años y no podrían ser administradas a embarazadas, personas con enfermedades graves o no controladas (cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, insuficiencia hepática o renal, por ejemplo), portadores de HIV o hepatitis B o C.

(As vacinas só podem ser aplicadas a pessoas entre 18 e 60 anos e não podem ser administradas a mulheres grávidas, pessoas com doenças graves ou não controladas (cardiovascular, respiratória, gastrointestinal, insuficiência renal ou hepática, por exemplo), portadoras de HIV ou hepatite B ou C)

