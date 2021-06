Por que o Acre ficou sem a vacina Sputinik V neste momento?

#sputinik

O governo Bolsonaro fez o que fez para boicotar como pode, primeiro a vacina chinesa Coronavac…e depois a Sputinik, da Rússia.

Em reação republicana e histórica, s governadores do Nordeste se juntaram e foram ao STF e ao Congresso pedir autorização para a compra do imunizante russo. Conseguiram…faltava o obstáculo Bolsonaro (Anvisa)…depois de muita pressão e a popularidade do presidente em queda pela tragédia das milhares de mortes, enfim, a Sputinik V foi liberada há poucos dias.

O Acre integra o consórcio dos governadores do Nordeste, mas ficou de fora e não receberá essa primeira remessa da vacina do respeitado Instituto Gamaleya (criado em 1891)…segundo governador GladsonC, o Estado ‘encomendou 700 mil doses.’…mas por quê o Acre não receberá nada neste primeiro lote?

O que houve para o Acre ficar de fora?

Não é difícil imaginar o que aconteceu…

Não, não é…

J R Braña B.