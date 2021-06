Pfizer ofereceu vacina por metade do preço e Bolsonaro recusou

#pfizer

Folha de S. Paulo

Após vir a público que o governo Bolsonaro recusou mais de 50 e-mails enviados pela Pfizer sobre a vacina contra a Covid-19, agora é possível mensurar que os imunizantes recusados no ano passado custavam a metade do preço pago pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia.

Na época, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, considerou que as 70 milhões de doses da Pfizer por US$ 10 cada estavam caras. Isso foi em agosto de 2020 e as doses poderiam ter sido entregues a partir de dezembro, o que teria evitado mortes e os prejuízos bilionários provocados pelo fechamento da economia.

Em tempo: entende agora por que caminhamos para 500 mil mortes por covid-19…? – J R Braña B.