Sen Petecão anuncia reforma e ampliação de estádio em Tarauacá

Petecão anuncia reforma e ampliação do estádio Naborzão

O senador Sérgio Petecão (PSD) confirmou nesta segunda-feira (14) o pagamento de R$ 270.476,19 para a reforma e ampliação do Estádio Naborzão, em Tarauacá. O recurso é proveniente de emenda do senador junto ao Ministério da Cidadania no Orçamento da União de 2018.

Com o investimento, o estádio ganhará arquibancada coberta, vestuário e banheiros, bem como uma nova iluminação que permitirá jogos e eventos esportivos noturnos. “A reforma é uma reinvindicação antiga da população, encaminhada por meio do diretório municipal do PSD”, disse o parlamentar.

Segundo o vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape (PSD), a reforma do Estádio será muito bem-vindas ao município e beneficiará principalmente aos jovens da região. Ele explica que o estádio é palco de diversas competições regionais: “futuramente teremos um Estádio totalmente adaptado para as competições de futebol e eventos esportivos”, disse Maranguape.

Sérgio Petecão se destaca por ser um incansável defensor da prática esportiva entre jovens e adultos de todas as idades. Segundo o acreano, quando mais próximo o contato da população com o esporte, mais distante fica o mundo das drogas e contravenções.

(gabparlamentar)