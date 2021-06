Ifac: Inscrições abertas para cursos em três municípios (Cz-Sena-Xap)

#ifac

Ifac está com inscrições abertas para cursos superiores em três municípios

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para cursos superiores nos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Xapuri. Ao todo, estão sendo ofertadas 139 vagas remanescentes nas áreas de Agroecologia, Física, Gestão Ambiental, Química e Zootecnia.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 23 de junho. Clique aqui e se inscreva.

A seleção dos novos alunos será feita com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio. Conforme edital, serão considerados documentos comprobatórios para a seletiva:

– Certificado de Conclusão acompanhado de Histórico Escolar do Ensino Médio;

– Certificado de Conclusão via Provão;

– Certificado de Conclusão via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja);

– Certificado de Conclusão com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

– Certificado de Conclusão com base nos resultados do Programa Especial de Ensino Médio (Peem);

Acesse aqui o edital

