Cruzeiro: Servidores agradecem ajuda do dep Nicolau

#aleac

Durante encontro com servidores da Educação, Zequinha Lima e Henrique Afonso agradecem parceria de Nicolau Júnior

Durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (25) na sede administrativa da prefeitura de Cruzeiro do Sul com servidores municipais da educação, o prefeito Zequinha Lima (Progressistas), e o vice-prefeito Henrique Afonso, agradeceram ao presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), pela parceria com as ações do município.

“Eu tentei resistir no início, mas, Nicolau Júnior foi insistente e disse: “Você e Henrique Afonso vão lançar uma chapa”. E hoje, eu agradeço a ele por ter apresentado o nosso nome para a população cruzeirense. Minha eterna gratidão ao deputado Nicolau e ao povo de Cruzeiro do Sul que apostou na gente”, disse.

Zequinha Lima destacou ainda o apoio que tem recebido do parlamentar nas ações da prefeitura. “Nicolau Júnior acreditou na gente desde o início, se ele não tivesse tomado essa decisão nós não estaríamos à frente da prefeitura hoje. Muito obrigado Nicolau por insistir nesse projeto e por dar todo suporte para que a gente possa realizar um bom trabalho nessa cidade”, complementou.

Em resposta ao pronunciamento de Zequinha Lima, o presidente da Aleac também agradeceu a parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul e dos vereadores da cidade.

“Agradeço demais pelas palavras Zequinha, eu de fato apostei em seu nome e no de Henrique Afonso, e eu estava certo. Vocês estão fazendo um trabalho incrível em Cruzeiro do Sul, um exemplo de gestão. Quero estender o meu agradecimento aos vereadores da cidade, eu nunca vi uma Câmara Municipal tão dedicada, tão organizada como a daqui. Estão todos os dias lutando por melhorias para o povo cruzeirense e isso tem feito toda a diferença. Parabéns”, enfatizou Nicolau Júnior.

Ainda durante o encontro, o prefeito de Cruzeiro do Sul anunciou um aumento para os servidores. “Estamos dando um abono em forma de salário no valor de R$ 1.000. Do mês de maio até dezembro, cada professor vai receber a mais no seu salário o valor de R$ 8 mil, isso graças a mudança no cálculo do Fundeb. Nós temos esse dinheiro em conta e tomamos uma decisão política de aumentar o salário dos trabalhadores que são regentes de sala de aula”, anunciou o prefeito que também é professor.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac