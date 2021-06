Veja: Covaxin: Estratégia de Bolsonaro é culpar Pazuello

covaxin

A estratégia de Bolsonaro para se livrar do caso Covaxin: culpar Pazuello

No Planalto, circula a versão de que o presidente procurou o então ministro da Saúde depois de ter sido alertado pelo deputado Luis Miranda e seu irmão

Jair Bolsonaro já definiu a estratégia para se desvincular da acusação de que acobertou corrupção na compra da vacina indiana.

Dirá que, depois de ter sido alertado pelo deputado federal Luis Miranda e seu irmão, no dia 20 de março, acionou Eduardo Pazuello — e não a PF, como teria prometido ao aliado no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março.(…)

Em tempo: O custo do voto errado em 2018 saltou pra 509.282 vidas perdidas (Marcelo Uchôa)