Conf. do Esporte em Cruzeiro: Dep Nicolau garante 200 mil em emendas

Deputado Nicolau Júnior participa da I Conferência Municipal Extraordinária de Esporte e garante Emenda Impositiva de R$ 200 mil

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas) participou, na noite de sexta-feira (25), no Teatro dos Náuas, da I Conferência Municipal Extraordinária de Esporte, que tem em sua pauta principal o debate do “Plano Municipal de Esportes – 2021/2030 – em Cruzeiro do Sul: Uma Construção Coletiva”.

O prefeito Zequinha Lima (Progressistas) e o vice-prefeito Henrique Afonso prestigiaram a conferência convocada pelo Decreto Municipal 293.2021, de 08 de junho. O prefeito destacou que a mesma será responsável por construir as diretrizes do plano com diversas modalidades esportivas visando sempre a qualidade de vida e garantindo até profissão para os esportistas.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, professor Aldemir Maciel, destacou que o principal objetivo da Conferência será a leitura, análise e aprovação do plano que começou a ser construído ainda em 2018 com toda classe esportiva, através da elaboração de estratégias e ações que foram definidas.

“Durante esse tempo, realizamos 18 escutas esportivas, uma conferência e um fórum”, ressaltou Aldemir Maciel ao lembrar que neste sábado (26), a partir das 8:00 horas no auditório da Escola Professor Flodoardo Cabral, obedecendo as medidas de segurança da Covid-19 acontecerão os debates do plano”, explicou o secretário.

Aldemir Maciel agradeceu a presença do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior e o grande apoio anunciado por ele de uma Emenda Impositiva no valor de R$ 200 mil para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul ao avaliar que a ação do deputado será o grande destaque da solenidade de abertura da conferência.



“O deputado Nicolau Júnior é convidado especial do prefeito Zequinha Lima e com o anúncio da Emenda Impositiva no valor de R$ 200 mil para o esporte de Cruzeiro do Sul mostra todo seu compromisso com o desenvolvimento do município e o apoio ao esporte”, destaca ao agradecer a grande contribuição.

A conferência está sendo realizada numa parceria com o Conselho Municipal de Esportes e através de uma comissão organizadora.

