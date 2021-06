#petecão

Texto abaixo do senador Petecão é em resposta ao assessor do governador GladsonC, ex-deputado Moisés Diniz.

Senador Sérgio Petecão

‘MAIS TRABALHO, MENOS DISCÓRDIA E MENOS MENTIRAS

Em resposta às informações inverídicas publicadas pelo assessor do governo estadual, Moisés Diniz, que na tentativa de mostrar serviço para se manter no cargo, usa o tempo para criar discórdias e propagar mentiras as custas do erário público.

Para ciência de todos, em nenhum momento nós inauguramos ponte e ramal, o que foi feito na verdade, foi uma ação de saúde, no Ramal T da Enco , a terceira ação na realizada na zona rural, na qual contou mais uma vez com a parceria do gabinete do deputado e médico infectologista Jenilson Leite, vereadora Michelle, de Rio Branco e do Dr Eduardo Veloso, que é parceiro da prefeitura.

Ao final da ação de saúde o Prefeito Camilo Silva-PSD, que está fazendo um excelente trabalho, me convidou para inspecionar a Ponte do Santa Helena, construído pela Prefeitura de Plácido com a doação de madeiras pelo IMAC e também, os 100 km de ramais ja recuperados, que até o momento “não recebeu nenhuma ajuda de custo do Governo do Estado” afirmado em nota pelo prefeito. Como sou parceiro dos municípios fui convidado pelo prefeito para conhecer de perto a qualidade dos ramais que estão em recuperação.

Lamento profundamente que a população acreana seja exposta a esse tipo de debate. A população acreana espera é mais trabalho, menos discórdia e menos mentiras.’