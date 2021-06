Bolsoanaro sobre Lázaro: ‘CPF cancelado’

#bolsonaro

Inacreditável um presidente fazer um comentário desses….

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou nas redes sociais a morte de Lázaro Barbosa, de 32 anos, em uma ação policial hoje após ser procurado durante 20 dias pela polícia por crimes cometidos no Distrito Federal e em Goiás. “Lázaro: CPF cancelado!”, escreveu Bolsonaro em seu perfil no Twitter. A expressão é comumente utilizada no meio policial para se referir a execuções ou mortes (…)