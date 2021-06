Vacina: Edvaldo destaca prefeitura de Cruzeiro (essa gestão não pode errar)

#cruzeiro

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou o tempo regimental do pequeno expediente na sessão online desta terça-feira (29) para destacar o trabalho feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, sob o comando do prefeito Zequinha Lima (PP) quanto à vacinação contra a covid-19. Ele pontuou que Cruzeiro do Sul pode ser usado como referência para outros municípios.

Um ponto importante dentre as ações desenvolvidas pela gestão de Zequinha Lima está o acompanhamento das pessoas imunizadas contra covid-19 no tocante a tomarem a segunda dose da vacina. Edvaldo Magalhães mencionou que a equipe da prefeitura montou uma força-tarefa em busca das pessoas que tomaram a 1ª dose, mas estavam em débito com a 2ª. A Prefeitura decidiu ligar para as 500 pessoas, uma a uma, informando da necessidade de fechar o ciclo da imunização. A partir daí, foram montadas 11 equipes de saúde, que foram até aos moradores e conseguiram 90% de imunização do público alvo em 24 horas de ação. (…)

Em tempo: a prefeitura de Cruzeiro do Sul conseguiu melhorar os salários dos professores do município em R$ 1 mil a mais (por que o governo GladsonC não consegue?)…oestadoacre já disse aqui que a gestão Zequinha e Henrique (ex-comunistas ligados à Educação) não tem o direito de errar… e parece que está no caminho certo, parece…).

Em tempo 2: Cruzeiro tem uma chance de melhorar como sociedade nessa gestão de Zequinha e Henrique…eles têm sensibilidade social e história. Tomara que Cruzeiro entenda isso…e Zequinha e Henrique, também.

