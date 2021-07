#vacinacorrupção

Correio Braziliense

Luiz Paulo Dominghetti Pereira, que se apresenta como vendedor de vacinas e que se encontrou com autoridades do governo federal e relatou um pedido de propina, teria US$ 0,3 a US$ 0,5 por dose negociada. Seu salário bruto como policial em MG é de R$ 7,5 mil

