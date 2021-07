Normal que GladsonC esteja à frente na disputa 22 ainda imaginária

#gladsonc

Pesquisa encomendada pela FIEAC – Se as eleições de 2022 fossem em junho deste ano, o governador Gladson Cameli teria uma reeleição aparentemente tranquila. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Data Control, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

No levantamento estimulado, Cameli (PP) aparece na liderança com 57,2%, contra 19,2% de Jorge Viana (PT). Sérgio Petecão (PSD) aparece na terceira colocação com 9,1%. O ex-presidente da Fieac, Francisco Salomão, também aparece na amostragem com 0,7%. Branco ou nulo registrou 7,1% e não souberam ou não responderam 6,7%. (…)

Em tempo: concretamente a população ainda não sabe quem serão os candidatos…ninguém sabe…

Em tempo 2: para uma análise mais profunda da pesquisa precisa-se conhecer o método/comparações/detalhes do trabalho.

Em tempo 3: essa conformação de candidatos na disputa ao governo dificilmente será a que vai acontecer no Acre…

J R Braña B.