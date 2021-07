Vídeo: Sen Omar Aziz janta o pusilânime presidente do senado

#uomaraziz

O senador Omar Aziz (PSD), do Amazonas, se recuperou bem hoje de umas pisadas de bola na cpi da pandemia…ele criticou os militares envolvidos em corrupção e não recebeu a solidariedade política do presidente do senador, o mineiro Rodrigo Pacheco…

Assista:

Omar Aziz jantou maravilhosamente o Rodrigo Pacheco e o Fernando Bezerra. QUE VÍDEO!!! pic.twitter.com/MeC2TeZeW5 — Lázaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) July 8, 2021

Em tempo: como diz o jornalista Rodrigo Viana:

–Vamos dar a real: comando Militar não reagiu à fala de @OmarAzizSenador contra a corrupção fardada. Militares reagiram à prisão de Roberto Dias, que pode escancarar participação do general Pazuello e do coronel Élcio Franco em esquemas corruptos. Seria o fim do governo militar!

Em tempo 2: militares não toleram de ser criticados, investigados, questionados…deveriam ficar de fora da …agora se entram na política têm que receber o mesmo tratamento dos civis…. – oestadoacre