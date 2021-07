DEM, PSDB, MDB, PV, PSL, SDD defendem sistema eleitoral (v)

#nota

Bolsonaro cava o próprio impeachment…(vídeo do ministro Barroso, TSE, no fim do post)

Dep fed Orlando Silva. de São Paulo

-Bolsonaro vai conseguir cavar a cova do próprio impeachment.

-DEM, PSDB, MDB, PV, PSL, SDD e Cidadania acabam de publicar nota dizendo que farão “a mais firme oposição” a quem atacar o sistema eleitoral. O voto impresso já morreu. Se Bolsonaro continuar, será enterrado junto.

Em tempo: Assista o presidente do TSE, Roberto Barroso, ministro, e que foi atacado hoje novamente por Bolsonaro.