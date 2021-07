‘Militar em Gov’: Cinco ex-ministros apoiam PEC da Perpétua

#pecperpetuaa

Militares com cargos em governos só se estiverem na reserva

(…)O texto (da PEC proposta por Perpétua)) estabelece que, para exercer cargos de natureza civil na administração pública, o militar com menos de dez anos de caserna deverá afastar-se da atividade; e os com mais de uma década de serviço, ao tomar posse no governo, passam automaticamente à reserva. (…)

Agradeço os ministros Nelson Jobim, Celso Amorim, Jaques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann pela responsabilidade com que tratam as QUESTÕES DE ESTADO. Conclamo os colegas parlamentares q/ não assinaram a PEC: ainda dá tempo. Amanhã vamos protocolar. https://t.co/q4Yew26jrO — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) July 13, 2021

