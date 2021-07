Bolsonaro internado e sua conta no twitter não para…como?

#bolsonaro

Quem está escrevendo no twitter do presidente e fazendo acusações contra o PT e o PSol nesta tarde de quarta…?

Escrito há cerca de 1 hora no twitter de Bolsonaro (ele está internado)…quem faz política com a conta do presidente na rede social?

— Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia.

