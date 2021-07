Uol: Ao sair de hospital Bolsonaro mente 7 vezes (ouça)

#7mentiras

Uol registra as mentiras do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ao sair do hospital…ouça abaixo:

Após saída do hospital, Bolsonaro mente 7 vezes em discurso Depois de quatro dias internado para tratar uma obstrução intestinal, o presidente recebeu alta médica. Bolsonaro conversou com a imprensa e mentiu sobre assuntos diversos que vão da CPI da Covid à fraude eleitoral. pic.twitter.com/gsytngTpTg — UOL Notícias (@UOLNoticias) July 18, 2021

Em tempo: homem de 60 anos, morador de rua em São Paulo, morre de frio nesta madrugada….em São Paulo…não foi na Venezuela.