Governo recua e deve reativar convênio com Diocese

#diocese

Gov do Acre

Governador visita Diocese de Rio Branco e garante retomada de convênios com o Estado

O encontro com o religioso foi uma iniciativa do próprio governador (Gladson Cameli) e serviu para tratarem da retomada dos convênios que a Diocese de Rio Branco mantinha com o Estado. Um deles garantia o repasse de recursos financeiros para custear parte dos custos do Hospital Colônia Souza Araújo, que atende e abriga pessoas acometidas pela hanseníase. (..)

-“Quero pedir desculpas pelos imprevistos que ocorreram e garantir que iremos atuar para reparar todos os danos que esse impasse causou”, disse o governador GladsonC, referindo-se à suspensão dos repasses à Diocese.

(…)