1ª medalha: Skate, antes discriminado, Erundina liberou

Foi a prefeita Luiza Erundina (1989-1992) que liberou a prática de skate em São Paulo…

-E a nossa primeira medalha na Olimpíada de Tokyo veio justamente do Skate, com o atleta Kelvin Hoefler. Hoje, um esporte olímpico, no passado, discriminado e proibido em São Paulo, que Erundina liberou! Parabéns Kelvinho! – deputada federal Erundina, PSsol-SP

Kelvin Hoefler agradeceu:

-Obrigado por acreditar no skate!

