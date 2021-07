Mais circo que pão: GladsonC segura governo na bossa

#jeitão

GladsonC já é o governador mais simpático e cativante da história do Acre

Fosse o governo de sua excelência afinado, competente nas ações administrativas e tivesse um projeto definido, GladsonC seria imbatível eleitoralmente. Porém, para compensar o déficit e a imperícia de gestão, o governador se esmera no quesito simpatia….e vai levando…as pessoas simples, as mais prejudicadas socialmente, gostam desse seu jeito e ele aproveita e faz o que melhor sabe…esse gesto de sentar com trabalhadores terceirizados com salários atrasados é o jeito GladsonC de amenizar os problemas por um tempo determinado….de pôr panos quentes…mas há limites também para o circo quando o pão não chega à mesa.

J R Braña B.