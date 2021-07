Calote no salário: Trabalhadores destroem 30 apartamentos (vídeo)

#trabalhadores

Trabalhadores, por não receberem seus salários (isso nunca aconteceu no Acre com empresas terceirizadas, né!?), destroem prédio e 30 apartamentos que construíram na Alemanha, na cidade Blumberg (10 mil habitantes)

-Trabalhadores destroem 30 novos apartamentos em Blumberg, Alemanha, depois que o empresário se recusa a pagar seus salários. Isso é o que nós, no movimento de ação direta, chamamos de ‘negociações agressivas’.

Assista:

Workers destroy 30 new apartments in Blumberg, Germany after businessman refuses to pay their wages. This is what we in the direct action movement call *aggressive negotiations*. Top work comrades✊🏽pic.twitter.com/yFq0SVddXI

— GhostofDurruti (@RobTheRich0001) July 30, 2021