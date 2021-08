#gouveão

Cleomar Gouveia (Gouveião) enfrentava um câncer há tempo…a informação de sua morte é de sua sobrinha, Naluh Gouveia, que é conselheira do TCE.

Em tempo: Gouveião foi quase um ‘deputado’ quando auxiliava os presidentes da Aleac durante as sessões em plenário….os parlamentares o respeitavam no que ele dizia…era o ‘dono’ do Regimento…era o que mais entendia dele – oestadoacre