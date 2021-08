#bancada

…defende carro com carburador….e apóia ainda acabar com o zap, telegram, e-mails, voltar com os pombos correio e luta pelo retorno dos orelhões com ficha – oestadoacre

Base governista foi derrotada em votação em comissão especial; parecer contrário à PEC será analisado pelos 513 deputados. Bolsonaro vem levantando suspeitas sobre a urna eletrônica, sem apresentar provas.

(…)

Em tempo: post, óbvio, contém ironia…