Qual é o trauma mesmo do sen MBittar? (vídeo)

#mbittar

O deputado Leo Brito faz uma sondagem em vídeo abaixo…‘MBittar, qual é a tua, cara?’…MBittar gosta de atacar tudo o que é publico mesmo sempre tendo vivido às custas da viúva Estado (desde os tempos imemoriais, antiquíssimos do MDB no poder no Acre….depois foi ao PSDB, PPS e agora (P)MDB, de novo…e a viúva sempre dando do bom e do melhor ao sábio que desconhece os seus próprios limites da ignorância…ah, Sócrates!)

Seria o trauma de não ser um intelectual? Ou o trauma de não ter uma formação acadêmica condizente com a sua empáfia? Ou ainda não ter conseguido ser um professor, ou mesmo um bom estudante? MBittar quer o nivelamento por baixo…e qual é o parâmetro proposto por ele? Ele mesmo, óbvio…! Só pode ser trauma…confuso…Será?…assistam o Leo.

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube

J R Braña B.