Boff: ‘Nenhum país do mundo quer Bolsonaro’

Leonardo Boff, humanista

-Quando disse que o melhor seria Bolsonaro renunciar e sair do país, pensei: nenhum país do mundo o quer, nem a Coreia do Norte. Ele estaria condenado duplamente: ter que ficar no Brasil e ser preso. Sair só para Haia. Ele e seus cúmplices no Governo.

-Não é possível que ética e humanamente o bem individual de uma única pessoa que pinta e borda e despreza a vida prevaleça sobre o bem comum de todo um povo. Antigamente os códigos jurídicos e até eclesiásticos pensavam diferente e tinham uma solução clara para isso.

