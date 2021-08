#caos

Sputinik – Neste domingo (15), ex-presidente afegão, Ashraf Ghani, declarou que optou por renunciar seu cargo mais cedo de modo a evitar que o Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em outros países) “massacrasse” pessoas em Cabul, uma vez que, supostamente, tinha planejado atacar a cidade. Assista a dois vídeos…

-Caos no aeroporto de Cabul

-Outro momento Saigon: cenas caóticas no Aeroporto Internacional de Cabul. Sem segurança. Nenhuma.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021