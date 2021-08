Imagens de desespero para subir em avião e fugir do Afeganistão

#afeganistão

Mortes e desespero com cancelamentos de voos em Cabul…assista abaixo

Nicola Careem, jornalista BBC Ásia

–Esta é, talvez, uma das imagens mais tristes que já vi em #Afghanistan . Um povo desesperado e abandonado. Sem agências de ajuda, sem ONU, sem governo. Nada.

This is, perhaps, one of the saddest images I’ve seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR

— Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021