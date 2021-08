Pré-Sal bomba em produção (Lucros para norte-americanos e noruegueses)

#presal

Diz o ex-senador Roberto Requião baseado no relatório do segundo trimestre deste ano, que o navegante pode ler aqui

(…) principais destaques está a produção do pré-sal, que alcançou 1,96 milhão de barris de óleo equivalente (boed), representando 70% da nossa produção total, um percentual recorde (…..) – informa Petrobras.

Esse era o objetivo principal ao tirarem a Dilma do poder…tomarem as riquezas do país/povo e entregarem às empresas estrangeiras…’somos colônia’ mesmo, como diz Requião.

Em tempo: aquela decisão política do governo Lula em investir em educação e saúde com os lucros do Pré-sal, com o golpe, foi pras cucuias….lembras?

