#megasena

Caixa Econômica Federal

Concurso 2406

A Caixa sorteou neste sábado 4/SET, em São Paulo, os números do concurso 2406 da Mega-Sena. Saíram as seguintes dezenas: 08-12-29-43-54-60. Se alguém tiver acertado todos os números, será pago um prêmio principal no valor de R$ 34.000.250,99.