Com calor insuportável morador de rua dorme em agência do BB

#moradorderua

Sim, Rio Branco, capital do Acre, é próspera no quesito miséria e injustiça social.

Nas redes antissociais, foto mostra um morador de rua dormindo dentro de uma agência do Banco do Brasil, no centro, na área destinada aos terminais….possivelmente ele escolheu o local pela ‘tranquilidade’ e o ar condicionado…Rio Branco tem recordes de calor neste mês de setembro.

Segundo o ac, a polícia foi acionada para retirar o homem, que teria trancado a porta para não ser perturbado..(o mundo egoísta pode perturbá-lo em sua vida e pode jogá-lo na rua e tudo é visto como normal)

A prioridade na sociedade é sempre a propriedade…nunca os seres humanos, né?

J R Braña B.