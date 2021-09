#7desetembro

Nos postos mais ‘baratos’ de Rio Branco R$ 10 dá para pôr 1,5 litro de gasolina comum…ainda…amanhã ninguém sabe.

Enquanto isso, a turba de Bolsonaro fazendo protesto inconstitucional e pedindo o fim da democracia ( fechamento do STF, Congresso)…Eles poderiam protestar contra a carestia e a incompetência/corrupção do seu governo que tomou conta do Brasil…aí teriam até o apoio deste blog – oestadoacre