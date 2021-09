Vice não manda: Seis ministros na Argentina renunciam

#argentina

(Serve para o Acre também)

Seis ministros ligados à Cristina Kirchner pedem o boné após derrota nas eleições de domingo passado no que eles lá chamam de PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)…a direita macrista e extrema-direita foram os vitoriosos

Seis ministros indicados pela vice-presidenta Cristina Kirchner pediram o boné…não há como um país ter dois presidentes, quando quem foi eleito foi Alberto Fernandez. A derrota no PASO foi o estopim da crise no governo (Frente de Todos) argentino…a oposição (os neoliberais e sua imprensa) festeja como se fosse um gol em final de Copa do Mundo contra o Brasil.

Pagina 12: (jornal de esquerda na Argentina)

Funcionarios del gobierno nacional, entre ellos varios ministros, pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández las renuncias a sus cargos, luego de la derrota que sufrió el Frente de Todos (FdT) el último domingo 12 de septiembre en las elecciones primarias legislativas.

Clarín (grupo de mídia de direita..a Globo de lá)

El Frente de Todos está en plena ebullición. En medio de la tensión y tras un duro cruce en la noche del domingo tras la estrepitosa derrota electoral en las PASO​, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron este martes en la intimidad de la Quinta de Olivos. Pero no hubo paz. Es que el encuentro, lejos de apaciguar las aguas, acrecentó las diferencias internas que se visibilizaron este miércoles con un aluvión de renuncias “a disposición” del Presidente, presentadas por ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner.