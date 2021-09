GladsonC põe o Acre cada vez mais na periferia do país

#periferia

Acre sempre foi periferia política, social, cultural, esportiva, tecnológica e econômica…e agora somos mais ainda….sem protagonismo algum. (segue o Em tempo no fim do post) após nota dos governadores (sem assinatura de GladsonC)

Em tempo: Ao não assinar a carta com os governadores, que diz as reais causas dos aumentos abusivos da gasolina (política do governo federal) – o governador do Acre, GladsonC – impõe cada vez mais a condição política periférica do Estado diante do país…Lamentável!

Em tempo 2: Em boa parte dos postos de gasolina de Rio Branco, os frentistas estão treinados para pôr a culta no governador e o seu ICMS quando questionados sobre o preço alto da gasolina…e sequer o governo responde a isso.

Em tempo 3: Acre, periferia de um país periférico…

oestadoacre