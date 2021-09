Carestia: Restaurante em Rio Branco parou de oferecer filé

#carestia

A gasolina somente este ano subiu 40% e vai subir mais….a energia disparou em parecido patamar…o ovo aumentou 28% e a carne poucos conseguem comprar hoje em dia…

Em Rio Branco, uma situação inédita: um restaurante que tem loja no shopping Via Verde não está mais adquirindo peças de filé…motivo óbvio: o preço nas estrelas.

Como se sabe, filé e picanha de boa qualidade e com custo a R$ 1,6 mil só Bolsonaro com a ajuda do cartão corporativo (que os otários, nós, pagamos, e que somente este ano ele, o ‘mito’ – já torrou mais de 6 milhões.

Em tempo: o agro não é pop…é para ricos e para exportação…e não gera os empregos necessários ao país…

