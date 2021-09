Música da noite…’Felicidade’…♪♪♪

#músicadanoite

Felicidade…essa música é uma obra prima de Marcelo Janeci...é o tipo de música que evita até suicídio…de tão otimista com o mundo e com as pessoas…uma das letras mais estonteantes dos últimos tempos…

Versos fundamentais:

//Haverá um dia

//Em que você não haverá de ser feliz

//Sentirá o ar sem se mexer

//Sem desejar como antes sempre quis

//Você vai rir sem perceber

//Felicidade é só questão de ser

//Lembrará os dias

//Que você deixou passar sem ver a luz

//Se chorar, chorar é vão

//Porque os dias vão pra nunca mais

//Melhor viver, meu bem

//Pois há um lugar

//Em que o sol brilha pra você

//Chorar, sorrir também, e depois dançar

//Na chuva quando a chuva vem

(é demais essa última estrofe aqui..)

Essa música não é nova, mas talvez nunca tenha tocados rádios do Acre…pior para as rádios do Acre (exceto na rádio Senado)…então você ouve aqui… linda demais! Ouça…

Boa noite…e dançar na chuva quando a chuva vem

J R Brãna B.