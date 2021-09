Colado ao Acre, Peru chega a 199 mil mortes por covid-19

#peru

Informações do Minsa (ministério da saúde do Peru) diz que neste domingo foram registradas mais 15 mortes e novos 773 novos contágios nas últimas 24 horas. No total já são 199.292 mortes e 2.173.034 infectados.

El Minsa reportó también que hay un total de 3758 pacientes hospitalizados, de los cuales 1023 están con ventilación mecánica (intubados) en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta el momento, Perú ha recibido más de 12 millones de vacunas de Sinopharm, más de 16 millones de Pfizer y más de 1 millón de AstraZeneca.

