Juruá: Assembleia faz homenagem à Igreja Católica

‘Essa homenagem nos revigora’, diz bispo sobre sessão solene da ALEAC à Diocese do Juruá

A sessão solene em que a Assembléia Legislativa, realizada nesta quinta-feira (30), homenageou a Diocese de Cruzeiro do Sul pelos extensos serviços prestados ao povo do Juruá ao longo de mais de cem anos, foi marcada muita emoção. No teatro dos Náuas, o presidente Nicolau Júnior coordenou os trabalhos onde a Igreja católica foi o centro das atenções. Durante a sessão foi contada toda a trajetória dos religiosos alemães que se instalaram na região na década de trinta.

“Essa homenagem nos revigora. Estou muito emocionado em ver que um poder constituído do Estado abriu espaço para lembrar de todos que construíram a história da Diocese aqui no Juruá. Obrigado deputado Nicolau”, disse Dom Flavio.

Dezoito deputados estiveram na sessão e participaram também da entrega de placas aos religiosos. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, lembrou dos tempos em que estudou na escola dos padres e disse a Diocese faz parte da sua formação. Ao final da sessão o presidente Nicolau Júnior ratificou a gratidão do povo cruzeirense pelo trabalho que a Diocese oferta ao Juruá até os dias de hoje. “ Se não fosse a presença dos religiosos da Diocese aqui por tempo esse tempo, não teríamos a cidade que temos hoje. Nós cruzeirenses devemos muito a esses padres e freiras e externar nossa gratidão com uma sessão igual fizemos hoje, era o mínimo que poderíamos fazer”, concluiu.

