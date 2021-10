Sábado no rancho Boi Cagão (vídeo)

#petecão

Senador Petecão, vídeo

-Participei na noite de ontem, sábado, 02/10, na Gleba F da BR- 364, no Rancho Boi Cagão, de um animado Rodeio, com a participação dos moradores dos diversos ramais da região (ramais da Enco, T, Nabor Júnior, L, Santa Maria, Vila Campinas, dos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e etc. ). Encontrei muitos amigos, que me acompanham deste o início da minha carreira política. Foi uma noite maravilhosa. (sen Petecão)

