JV vai a Sena e a aliança dos sonhos

#jvsena

O ex-senador Jorge Viana vai a Sena Madureira nesta quarta-feira conversar sobre política com potenciais aliados e apoiadores…como se sabe, JV poderá é um virtual candidato ao senado no ano que vem….não descartem o apoio do prefeito-candidato-a-dep-federal Mazinho (ainda MDB) ao petista…(essa possibilidade só não existiria se o deputado Flaviano buscasse uma vaga ao senado, o que não é o caso).

A aliança dos sonhos em Sena na cabeça de alguns: Petecão (governo), JV (Senado) e Mazinho (federal)…todos juntos…é possível? Tudo em política é possível…como também é possível ser impossível essa possibilidade…é a política…!

(J R Braña B)