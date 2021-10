Taboada para Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano

#méritocultural

Eu proponho indicar o compositor Sérgio Rocha Taboada (em lembrança) para receber a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano…sugiro ainda aos amigos de Taboada no Acre que concordarem entrem em contato comigo (68 99921-6315) para que, juntos, façamos um documento público explicando os motivos da indicação. Os detalhes para a indicação estão abaixo na divulgação da Fundação de Cultura Elias Mansour – J R Braña B.

Divulgação Governo do Acre

A Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano é uma honraria concedida pelo Governo do Estado do Acre, através do Conselho Estadual de Cultura e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Criada por meio de Decreto 12.616, de 09 de agosto de 2005, e instituída pela Resolução nº 07, de 10 de julho de 2009, é considerada a mais alta premiação da área cultural acreana, concedida exclusivamente para artistas, ativistas ou trabalhadores da cultura com atuação relevante no cenário cultural acreano.

Através da Comenda, desde 2011 são homenageadas anualmente quatro personalidades do meio cultural, sendo dois em vida e dois in memorian.

O ConCultura abriu o processo de indicação de homenageados para o ano de 2021. As indicações podem ser feitas tanto por conselheiros do ConCultura, como por qualquer cidadão acreano. É importante ressaltar que devem ser encaminhadas a biografia completa do indicado e uma justificativa explicando as motivações que levaram à indicação.

O prazo para indicações estará aberto até o dia 25 de outubro de 2021. As indicações deverão ser enviadas ao e-mail: [email protected]